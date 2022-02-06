Машина ушла под воду. Фото: "Новости дня Каинск. Барабинск".
В Новосибирской области утонуло два УАЗика. ЧП произошло на озере Чаны в Барабинском районе.
— Это было в разное время и две разные компании. Люди приехали на рыбалку. Одна компания из города Куйбышева, а другая из Новосибирска. Говорят, что первая машина полностью ушла под воду, а вторая не до конца, — рассказал КП-Новосибирск Константин Терещенко, председатель Барабинского районного общества охотников и рыболовов.
Как объяснил Константин, многие ездят на том участке озера по незнанию. Там очень тонкий лед и можно провалиться.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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