Сосульки могут упасть с крыши. Фото: Василий Вахрин

Новосибирцев предупредили об опасности падения сосулек. На этих выходных днем столбики термометров поднимались до -6, а ночью опускались до -20 градусов.

— Перепады температур, а также регулярное выпадение осадков способствуют образованию крупных ледяных и снежных отложений на крышах зданий. При отсутствии должного внимания к обеспечению безопасности со стороны владельцев высотных зданий и сооружений возникает риск падения на землю снега и сосулек, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Спасатели предупреждают, что автовладельцам нужно подальше парковать свои машины от крыш и балконов. Новосибирцам стоит избегать места обледенения и те, где висят сосульки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.