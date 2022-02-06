Сосульки могут упасть с крыши.
Фото: Василий Вахрин
Новосибирцев предупредили об опасности падения сосулек. На этих выходных днем столбики термометров поднимались до -6, а ночью опускались до -20 градусов.
— Перепады температур, а также регулярное выпадение осадков способствуют образованию крупных ледяных и снежных отложений на крышах зданий. При отсутствии должного внимания к обеспечению безопасности со стороны владельцев высотных зданий и сооружений возникает риск падения на землю снега и сосулек, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Спасатели предупреждают, что автовладельцам нужно подальше парковать свои машины от крыш и балконов. Новосибирцам стоит избегать места обледенения и те, где висят сосульки.
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