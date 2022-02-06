Погода в Новосибирске на 6 февраля 2022 года: ночью начнется похолодание до -21

В Новосибирске начнется небольшое похолодание в ночные часы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Новосибирске на 6 февраля 2022 года не преподнесет сюрпризов, а будет такой же, как и в предыдущие дни, солнечной, но морозной. Об этом сообщают синоптики.

— Ночью температура в Новосибирске опустится до -14…-16 градусов, в пригороде — -19…-21, днем термометр покажет около -9…-11 градусов. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Подует южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, — передает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью температура поднимется до -11…-16, местами до-24 градусов. Днем будет -7…-12 градусов. Снега также не предвидится, в отдельных районах будут туманы и изморозь.

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