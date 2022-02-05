Неизвестные отравили таксу жительницы Новосибирска крысиным ядом

Моня прожил со своей хозяйкой 14 лет. Фото: предоставлено героиней публикации.

У жительницы Новосибирска умерла 14-летняя такса по кличке Моня-Амадеус. Женщина считает, что ее пес вряд ли умер от старости — кто-то его отравил.

— Мы гуляли с Моней на даче в СНТ «Ветеран». Шли по дороге, по которой обычно ходим, и возле калитки он нашел на земле что-то хрустящее и съел. Это было еще в июне 2021 года, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка пса Лариса. — Я начала подозревать, что это не от старости, симптомы походили на отравление. Недавно сделали платную экспертизу в ветеринарной службе области и выяснилось, что Моня умер от крысиного яда.

Женщина до сих пор не может отойти от смерти своего любимца и считает, что кто-то отравил его намеренно. По ее мнению, это сделала соседка, у которой была неприязнь к собаке.

— Я написала заявления в полицию и прокуратуру два раза, но отовсюду пришел отказ. В третий раз отправила заявления уже с экспертным заключением.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber