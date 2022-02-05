В Новосибирске частную маршрутку № 5 заменят на муниципальный экспресс-автобус

Новые автобусы будут курсировать с 28 февраля. Фото: Татьяна Осипова.

В Новосибирске введут новый муниципальный экспресс-маршрут №45к взамен частной маршрутки №5. Возить жителей ОбьГЭСа до метро «Студенческая» и обратно будет новый автобус среднего класса. В нем поместится 56 пассажиров вместо 20-22. Об этом сообщает издание «Навигатор».

— Изменения вступят в силу 25 февраля. В маршрутном такси сегодня тариф 45 рублей, в автобусе будет 26 рублей, также будут пониженные тарифы для льготников. Коснутся изменения по замене маршрутных такси на автобусы в дальнейшем не только Советского района, концепция распространяется на весь Новосибирск, — сказал начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров.

Маршрут №45к будет полностью дублировать прежний и не будет останавливаться на Советском шоссе. Интервал движения составит около 15 минут в часы пик. Первый рейс – около 6 часов утра, последний – в районе 23 часов вечера. Расписание появится чуть позже.

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