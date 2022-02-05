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Общество5 февраля 2022 10:42

Новосибирцы спасли собаку, сбитую на Бердском шоссе

Пес Умка полз через дорогу, но никто не остановился помочь
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
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Ветеринары трое суток борются за жизнь собаки. Фото: предоставлено волонтерами instagram.com/animal_nsk/

Ветеринары трое суток борются за жизнь собаки. Фото: предоставлено волонтерами instagram.com/animal_nsk/

Новосибирцы спасли собаку, сбитую на Бердском шоссе в районе Матвеевки. Ветеринары клиники три дня боролись за ее жизнь

— Водитель сбил собаку у остановки РМЗ. Пес выбежал с обочины и попал под машину, потом полз через магистраль и никто не остановился. Мы нашли его под строительным вагончиком, отвезли в клинику с многочисленными переломами, — рассказала волонтер сообщества animal_nsk Стася.

В клинике «Ветлекарь» обнаружили перелом тазобедренного сустава, позвоночника, задней лапы — также у собаки оторвалась почка. Пострадавший пес попал в реанимацию, операции обошлись в 40 тысяч рублей. Волонтеры также отметили, что раньше пес не давался в руки, а теперь стал добрым к людям.

Пользователи соцсетей поддержали волонтеров в инстаграмме, оставив более 450 «лайков» под постом:

— Умка, живи!

— Скорейшего выздоровления, малыш! — пишут подписчики.

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