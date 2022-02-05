Суд оштрафовал главу мостостроительной компании в Новосибирске за невыплату зарплаты

Суд назначил гендиректору штраф в 100 тысяч рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске суд вынес решение по делу генерального директора мостостроительной компании, который задолжал рабочим более 46 миллионов рублей.

— По данным следствия и суда, в период с сентября 2019 года по март 2020 года генеральный директор организации не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты в сумме свыше 46 миллионов рублей как минимум 204 официально трудоустроенным работникам. Деньги на счетах компании расходовались на оплату различных услуг и расчеты с контрагентами, — сообщает СУ Следственного комитета России.

Уголовное дело было рассмотрено в суде, который постановил оштрафовать гендиректора на 100 тысяч рублей. Осужденный уже частично возместил потерпевшим причиненный материальный вред.

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