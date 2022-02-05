2 142 человека заразились коронавирусом за сутки в Новосибирской области

Смертность от ковида пока держится на прежнем уровне. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

5 февраля в Новосибирской области стало еще больше — 2 142 человека заболели за последние сутки.

— Среди заболевших 484 — дети. Выздоровело за сутки 422 человека. Всего в регионе зарегистрировано 110 942 случая коронавируса и 77 003 выздоровевших пациента, — сообщили в оперштабе по Новосибирской области.

Скончались еще 13 человек: мужчины от 33 до 88 лет и женщины от 64 до 92 лет. Всего в регионе умерли от коронавируса 4 697 человек.

В отделениях реанимации лежат 254 пациента, среди них 39 подключены к ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области с подозрением на ковид госпитализированы 3 092 человека, в том числе 191 ребенок.

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