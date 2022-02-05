В Новосибирске чуть не оштрафовали на миллион компанию S7 за якобы контрабандное топливо

Компания потратила год, чтобы доказать незаконность претензий. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Более миллиона рублей штрафов выписала Новосибирская таможня авиакомпании S7, посчитав контрабандным авиатопливо в баках самолета на рейсах в Караганду.

— Постановление о штрафе в 1,06 млн рублей таможня вынесла в декабре 2020 года, заявив, авиакомпания не декларирует топливо в баке самолета. S7 пыталась доказать таможне, что топлива заливает ровно столько, сколько надо на дорогу. Но орган посчитал, что это все равно нарушает положение Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Тогда же, в 2020 году, таможня нашла еще много подобных нарушений, — сообщает «Новая Сибирь».

Авиакомпания пошла в суд, чтобы доказать, что никаких внешнеторговых сделок не проводила, а топливо использовала как припасы. В Арбитражном суде НСО к этому сначала не прислушались, только уменьшив штраф на половину. Но позже в апелляции судебное решение отменили и приняли новое, установив, что нарушений не было.

Вступления в законную силу этого решения пришлось ждать, так как суд рассматривал похожие иски компании S7. В них она также отбивалась от штрафов, которые таможня выписывала за «контрабандные» поставки авиатоплива в Алма-Аты и Караганду.

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