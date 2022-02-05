В Новосибирск к началу следующей недели придет похолодание до -24

В Новосибирске обещают резкое похолодание ночью. Фото: Василий Вахрин

В ближайшие дни новосибирцев ждет ощутимое похолодание. По прогнозам синоптиков, температура воздуха может опуститься вплоть до -24 градусов.

— В ночь на воскресенье, 6 февраля, температура воздуха составит -13... -15 градусов, в пригороде до -18... -20 градусов, днем — 7-9 градусов мороза. Днем 7 февраля будет -8... -10 градусов, ночью -16... -18 градусов, в пригороде до -24 градусов. Ветер слабый, от юго-западного к юго-восточному, 2-7 метров в секунду, — дают прогноз в Западно-Сибирском гидрометцентре.

По Новосибирской области цифры еще ниже: ночью 6 февраля синоптики обещают понижение температуры до -23 градусов, ночью 7 февраля — до -26, а 8 февраля — до -29. При этом осадков не ожидается, а на дорогах будет скользко.

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