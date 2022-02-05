Новосибирский бобслеист Михаил Мордасов до того, как попасть в сборную России на Олимпиаде-2022, занимался бегом

Бобслеисты планируют полететь в пекин 7-8 февраля, пока идет тренировка на базе в России. Фото: sport.nso.ru.

26-летний Михаил Мордасов из Новосибирска, победитель и многократный призер этапов Кубка Европы по бобслею, начал заниматься этим видом спорта совсем недавно. Будучи подростком, он был бегуном. Об этом рассказал тренер спортсмена Валерий Мартюшов из отделения легкой атлетики и бобслея Новосибирского центра высшего спортивного мастерства.

— Изначально Михаил с 14 лет занимался легкой атлетикой, а именно барьерным бегом. Когда ему было 19 лет, то резко сменил направление. Был на сборах и там увидел бобслеистов. Сдал нормативы и оказался в этом виде спорта, — рассказал Валерий Мартюшов «КП-Спорт». — Когда Миша попал в Олимпийскую сборную России, то на сборах он получил экипировку, бобы и все остальное. Сейчас идет тренировка на базе, живут там же. Планировали полететь в Пекин 7-8 февраля.

У спортсменов каждый день берут тест на коронавирус. Тренер поделился, что Михаил переживает из-за результатов теста сильнее, чем за подготовку к Олимпиаде.

Напомним, на Олимпийские игры в пекине отправились четверо спортсменов из Новосибирска. Они делятся, как идет подготовка к Играм.

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