В Новосибирске создатель группы «АСТ-54» попал в аварию

Машины получили незначительные повреждения. Фото: "АСТ-54"
Руководитель группы «АСТ-54» Виталий Полищук попал в ДТП в Новосибирске на улице Военной. Инцидент произошел днем, 4 февраля. Об этом он рассказал в своей группе «АСТ-54» и поделился кадрами с места аварии.
— Я стоял в среднем ряду и ждал своей очереди, чтобы проехать прямо, потому что впереди сужение и там только два ряда из трех. Соответственно правый ряд уходи на Ипподромскую, либо как водитель Suzuki Jimny начинает наглеть и пихаться, — рассказал Виталий Полищук ход аварии.
Итогом дорожных войн стало столкновение, которое произошло на остановке.
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