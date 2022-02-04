В Новосибирске создатель группы «АСТ-54» попал в аварию

Машины получили незначительные повреждения. Фото: "АСТ-54"

Руководитель группы «АСТ-54» Виталий Полищук попал в ДТП в Новосибирске на улице Военной. Инцидент произошел днем, 4 февраля. Об этом он рассказал в своей группе «АСТ-54» и поделился кадрами с места аварии.

— Я стоял в среднем ряду и ждал своей очереди, чтобы проехать прямо, потому что впереди сужение и там только два ряда из трех. Соответственно правый ряд уходи на Ипподромскую, либо как водитель Suzuki Jimny начинает наглеть и пихаться, — рассказал Виталий Полищук ход аварии.

Итогом дорожных войн стало столкновение, которое произошло на остановке.

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