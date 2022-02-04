Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
-20°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 февраля 2022 14:15

В Новосибирской области впервые вырастили собственного карпа

Всего в водоемы региона запустили почти 60 миллионов мальков
Надежда КАСЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Теперь Новосибирская область полностью будет обеспечивать себя рыбопосадочным материалом карпа.

Теперь Новосибирская область полностью будет обеспечивать себя рыбопосадочным материалом карпа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области впервые вырастили собственного карпа — почти 60 миллионов мальков выпустили в водоемы. Об этом сообщили в правительстве региона.

— В настоящее время наша область полностью обеспечивает себя рыбопосадочным материалом пеляди и сазана, а теперь к ним прибавился и карп, — рассказал начальник отдела водных биологических ресурсов министерства сельского хозяйства региона Сергей Данильченко.

Также в правительстве отметили, что выращенная в Новосибирской области рыба продается не только по региону, но и попадает на прилавки зарубежных стран. Так за 2021 год было импортировано более 1,1 тысячи тонн рыбы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.