Теперь Новосибирская область полностью будет обеспечивать себя рыбопосадочным материалом карпа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области впервые вырастили собственного карпа — почти 60 миллионов мальков выпустили в водоемы. Об этом сообщили в правительстве региона.

— В настоящее время наша область полностью обеспечивает себя рыбопосадочным материалом пеляди и сазана, а теперь к ним прибавился и карп, — рассказал начальник отдела водных биологических ресурсов министерства сельского хозяйства региона Сергей Данильченко.

Также в правительстве отметили, что выращенная в Новосибирской области рыба продается не только по региону, но и попадает на прилавки зарубежных стран. Так за 2021 год было импортировано более 1,1 тысячи тонн рыбы.

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