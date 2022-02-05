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Общество5 февраля 2022 0:00

Погода в Новосибирске на 5 февраля 2022 года: выходные начнутся с солнца

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске на 5 февраля 2022 года
Надежда РЫЖКИНА
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В городе будет солнечно и не слишком холодно.

В городе будет солнечно и не слишком холодно.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Новосибирске на 5 февраля 2022 года горожан порадует: синоптики обещают солнечный день без снега.

— Ночью температура в Новосибирске опустится до -11…-13 градусов, в пригороде — -17…-19, днем термометр покажет около -6…-8 градусов. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Подует юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, — передают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура поднимется до -9…-14, местами будет около -22 градусов. Днем — -4…-9 градусов. Снега также не предвидится, в отдельных районах будет изморозь.

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