Погода в Новосибирске на 5 февраля 2022 года: выходные начнутся с солнца

В городе будет солнечно и не слишком холодно.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Погода в Новосибирске на 5 февраля 2022 года горожан порадует: синоптики обещают солнечный день без снега.
— Ночью температура в Новосибирске опустится до -11…-13 градусов, в пригороде — -17…-19, днем термометр покажет около -6…-8 градусов. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Подует юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, — передают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью температура поднимется до -9…-14, местами будет около -22 градусов. Днем — -4…-9 градусов. Снега также не предвидится, в отдельных районах будет изморозь.
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