Из Новосибирска до Краби запустят прямые рейсы

Авиаперевозкой будет заниматься "S7". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Новосибирска до одной из провинций Таиланда — Краби запустят прямой рейс с 23 февраля. Перевозку будет осуществлять авиакомпания «S7». Об это сообщила пресс-служба компании в соцсети Инстаграм.

— Расширяем программу полетов в Таиланд. С 23 февраля начнем летать по маршруту Новосибирск — Краби, — говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться ночью, раз в неделю по средам. Общее время полета составит 7 часов 55 минут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.