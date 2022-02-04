Из Новосибирска до Краби запустят прямые рейсы

Авиаперевозкой будет заниматься "S7".
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Из Новосибирска до одной из провинций Таиланда — Краби запустят прямой рейс с 23 февраля. Перевозку будет осуществлять авиакомпания «S7». Об это сообщила пресс-служба компании в соцсети Инстаграм.
— Расширяем программу полетов в Таиланд. С 23 февраля начнем летать по маршруту Новосибирск — Краби, — говорится в сообщении.
Полеты будут выполняться ночью, раз в неделю по средам. Общее время полета составит 7 часов 55 минут.
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