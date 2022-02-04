В новосибирских поликлиниках выстраиваются очереди на ПЦР-тесты

Очереди начинаются от самых дверей. Фото: Алена Кулешова

В новосибирских поликлиниках продолжают собираться очереди из-за всплеска заболеваемости ОРВИ. Причем люди толпятся не только у кабинетов терапевтов, огромные очереди собираются и из тех, кто хочет сдать мазок на ковид. Исключением не стала и поликлиника №17 в Дзержинском районе.

— Я захожу, а там хвост очереди от самых дверей, еще чуть-чуть и люди будут на улице. Человек 30 стаяли только на мазок. А еще две очереди было в кабинеты терапевтов, — рассказала КП-Новосибирск Алена Кулешова.

По словам Алены, пока она стояла в очереди, появился еще один терапевт. А с 7 февраля в поликлинике пообещали открыть дополнительный кабинет для тех, кто хочет сдать ПЦР-тест.

— Причем и врачи не виноваты. Они там сидят, обсуждают, что хорошо бы хоть раз за день чай попить, но какой там чай, когда люди в очереди чуть ли дерутся, — поделилась Алена.

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