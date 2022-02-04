Новейшие истребители Су-57 заметили в новосибирском аэропорту Толмачево

Заметили самолеты недалеко от Толмачево. Фото: «NskPlanes»

В Новосибирском аэропорту Толмачево засняли два новейших истребителя Су-57 пятого поколения. Заметили их на аэродроме в четверг, 3 февраля.

Су-57 истребители пятого поколения, которые только начинают пополнять ВВС России. Фото: «NskPlanes»

— Пара Су-57, стоящих бок о бок, — очень необычное зрелище не только для Новосибирска, но в целом для любого аэродрома в настоящее время. Авиационный завод Комсомольска-на-Амуре медленно, но верно пополняет ряды воздушно-космических сил России этими красивейшими истребителями, неумолимо приближая будущее, — пишет подписчик паблика ВКонтакте «NskPlanes».

Напомним, что недавно на трассе Новосибирск — Омск засняли вертолет, который летел над землей всего лишь в нескольких метрах.

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