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Общество4 февраля 2022 10:42

Следком начал проверку после гибели двух мужчин в пожаре под Новосибирском

Причины пожаров считаются – неосторожное курение
Мария ГРИГОРЯН
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Следком проведет необходимые экспертизы для установки точных причин пожаров.

Следком проведет необходимые экспертизы для установки точных причин пожаров.

Следком организовал проверку после гибели мужчин 40 и 94 лет в пожаре в двух частных домах в Новосибирской области в Маслянинском и Барабинском районах. ЧП произошли 3 февраля, их тела при тушении огня нашли пожарные.

— По данным фактам следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области проводятся уголовно-процессуальные проверки, назначены необходимые экспертизы, — рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

На данный момент предварительной причиной случившихся пожаров следователи считают- неосторожное обращение с огнем при курении.

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