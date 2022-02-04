Следком начал проверку после гибели двух мужчин в пожаре под Новосибирском

Следком проведет необходимые экспертизы для установки точных причин пожаров.
Следком организовал проверку после гибели мужчин 40 и 94 лет в пожаре в двух частных домах в Новосибирской области в Маслянинском и Барабинском районах. ЧП произошли 3 февраля, их тела при тушении огня нашли пожарные.
— По данным фактам следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области проводятся уголовно-процессуальные проверки, назначены необходимые экспертизы, — рассказали в СК РФ по Новосибирской области.
На данный момент предварительной причиной случившихся пожаров следователи считают- неосторожное обращение с огнем при курении.
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