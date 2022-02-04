Следком начал проверку после гибели двух мужчин в пожаре под Новосибирском

Следком проведет необходимые экспертизы для установки точных причин пожаров.

Следком организовал проверку после гибели мужчин 40 и 94 лет в пожаре в двух частных домах в Новосибирской области в Маслянинском и Барабинском районах. ЧП произошли 3 февраля, их тела при тушении огня нашли пожарные.

— По данным фактам следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области проводятся уголовно-процессуальные проверки, назначены необходимые экспертизы, — рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

На данный момент предварительной причиной случившихся пожаров следователи считают- неосторожное обращение с огнем при курении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.