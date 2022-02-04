Две торговые сети Новосибирской области ограничили наценки на продукты

Ограничения наценки коснутся только некоторых товаров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области две крупные торговые сети не будут повышать цены на социально значимые продовольственные товары. Всего изменение цены не коснется 47 магазинов. К такому решению торговые сети пришли после совещания в региональном УФАС.

— Товары с ограниченной наценкой будут выделиться специальными ценниками желтого цвета, либо с пометкой «социальная цена». Ограничения наценки коснутся только некоторых позиций в одной категории товара, — сообщили в УФАС.

Под социально значимыми продовольственными товарами подразумеваются яйца, мука, лук, гречка, макароны, сахар, соль, мясо курицы, молоко, картофель и некоторые другие продукты. Но чтобы купить их по специальной цене понадобится скидочная карта сети магазинов.

Ограничения вводятся с 1 февраля до 31 июля 2022 года для одной сети и до 1 мая 2022 года для второй.

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