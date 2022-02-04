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Общество4 февраля 2022 9:54

Двое парней на снегоходах наткнулись на человека, которому стало плохо, ему вызвали спасателей

Мужчину нашли в лесу
Мария ГРИГОРЯН
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Мужчина был в сознании, когда его нашли сноубордисты. Фото: Спасатели МАСС

Мужчина был в сознании, когда его нашли сноубордисты. Фото: Спасатели МАСС

Днем, 4 февраля, два сноубордиста в районе Золоотвал в Новосибирске нашли лежавшего в снегу мужчину. Он был в сознании, но не мог говорить и ходить. Очевидцы оперативно вызвали спасателей.

— Оперативно была надута многофункциональная надувная спасательная лодка и с помощью снегоходов мужчину транспортировали в обратном направлении, — рассказали спасатели МАСС.

После этого спасатели передали мужчину бригаде скорой помощи.

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