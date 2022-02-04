Двое парней на снегоходах наткнулись на человека, которому стало плохо, ему вызвали спасателей

Мужчина был в сознании, когда его нашли сноубордисты. Фото: Спасатели МАСС
Днем, 4 февраля, два сноубордиста в районе Золоотвал в Новосибирске нашли лежавшего в снегу мужчину. Он был в сознании, но не мог говорить и ходить. Очевидцы оперативно вызвали спасателей.
— Оперативно была надута многофункциональная надувная спасательная лодка и с помощью снегоходов мужчину транспортировали в обратном направлении, — рассказали спасатели МАСС.
После этого спасатели передали мужчину бригаде скорой помощи.
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