Еще 1874 человека заболели коронавирусом за сутки в Новосибирской области

Выздоровевших меньше: только 358 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

4 февраля в Новосибирске коронавирусом заболели еще 1847 человек. Такую цифру зафиксировал оперштаб. Из них 353 человека — дети.

— Всего в регионе зарегистрировано 108 800 случаев коронавируса, в том числе – у 13 093 детей. 76 581 пациент выписан с выздоровлением, из них 358 прибавилось за сутки, — сообщает оперативный штаб.

За последние сутки умерли 11 пациентов: двое мужчин 64 и 68 лет и 9 женщин от 62 до 91 года. Всего умерших от ковида зарегистрировано 4 684 человека.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 044 пациента, в том числе 205 детей. В отделениях реанимации находятся 253 человека. На ИВЛ – 38 пациентов.

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