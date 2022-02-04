В Новосибирске мертвого мужчину нашли под окнами многоэтажки

Тело мужчины нашли под окнами. Фото: стоп-кадр с видео "АСТ-54"

В Новосибирске под окнами дома на улице Немировича-Данченко, 2Б нашли мертвого мужчину. Инцидент произошел днем, 3 февраля. Об этом рассказали подписчики «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

— По данному факту проводится проверка, — заявил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Также выясняются обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.