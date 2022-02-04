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Происшествия4 февраля 2022 9:11

В Новосибирске мертвого мужчину нашли под окнами многоэтажки

Об этом сообщили очевидцы
Мария ГРИГОРЯН
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Тело мужчины нашли под окнами. Фото: стоп-кадр с видео "АСТ-54"

Тело мужчины нашли под окнами. Фото: стоп-кадр с видео "АСТ-54"

В Новосибирске под окнами дома на улице Немировича-Данченко, 2Б нашли мертвого мужчину. Инцидент произошел днем, 3 февраля. Об этом рассказали подписчики «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

— По данному факту проводится проверка, — заявил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Также выясняются обстоятельства произошедшего.

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