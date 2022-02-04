Более 2000 медиков дополнительно вышли на борьбу с COVID-19 в Новосибирской области

К борьбе с коронавирусом привлекли врачей и студентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около 2000 врачей и студентов разных профилей помогают бороться с коронавирусом в регионе. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

— Резерв из врачей различных специальностей, волонтеры, дополнительные операторы колл-центров — в связи с ростом числа заболевших ОРВИ и COVID-19 министерство здравоохранения Новосибирской области привлекло дополнительные ресурсы для обеспечения приема пациентов в поликлиниках, — отмечают в правительстве Новосибирской области.

Для работы с коронавирусными пациентами обучили стоматологов, наркологов, психиатров и других врачей. Им помогают студенты как медицинского вуза, так и других учебных заведений — они становятся волонтерами, проверяют температуру пациентов на входах в поликлиники, работают в колл-центрах и доставляют лекарства. Студенты старших курсов медицинских факультетов лечат пациентов под присмотром врачей.

Власти ищут водителей-волонтеров для курьерской помощи. Им нужно будет доставлять бесплатные лекарства, на которые из резервного фонда регионального правительства было выделено более 15 миллионов рублей.

В связи с увеличением числа заболевших выросло и количество сотрудников в колл-центре единой регистратуры: сейчас там работает 220 человек — это в пять раз больше, чем было до пятой волны. Напомним, вызвать врача на дом или записаться к специалисту можно по номеру 122.

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