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Общество4 февраля 2022 8:32

Следком проверит законность выселения многодетной семьи на улицу в Новосибирской области

У семьи, якобы, крупный долг по ЖКХ
Мария ГРИГОРЯН
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Администрация заявляет, что у семьи крупный долг по ЖКХ.

Администрация заявляет, что у семьи крупный долг по ЖКХ.

Фото: Алексей ФОКИН

Следственный комитет проверит информацию о выселении многодетной семьи на улицу администрацией города Обь. Сейчас они живут в муниципальном жилье, которое предоставили семье в 2019 году после случившегося пожара в их доме.

— Несколько дней назад, по словам пострадавшей женщины, местная администрация попросила освободить жилплощадь за задолженность по коммунальным услугам. Однако, женщина сообщает, что платила все платежи исправно, — сообщает СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас следователи организовали проверку, после которой будет принято процессуальное решение.

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