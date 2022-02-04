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Экономика4 февраля 2022 8:21

ВТБ запустил ипотеку на машиноместа и кладовки

По данным ВТБ, в 2021 году спрос россиян на паркинги в новостройках увеличился в среднем на 20-30%. С учетом роста продаж в этом сегменте банк запустил специальную программу на покупку машиномест и кладовок
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Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Первоначальный взнос в рамках программы составляет не менее 20% от стоимости недвижимости. Для одобрения кредита клиентам достаточно двух документов – паспорта и СНИЛС. Дополнительного подтверждения дохода не требуется.

Минимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей. Максимально доступный размер средств для приобретения машиноместа в Новосибирской области 2 млн рублей, а для приобретения кладового помещения сумма кредита может достигать 1 млн. Срок кредита – до 30 лет.

- На фоне рекордного спроса на недвижимость в новостройках растет интерес населения и к крытым парковкам. По нашим данным, в прошлом году в новых жилых комплексах он увеличился в среднем на 20-30%. Причина проста – это избавляет жильцов от необходимости искать свободное место на общественных парковках, которые не всегда бывают доступны, особенно в вечернее время. Еще один критерий комфорта, имеющий значение для владельцев квартир, - наличие кладового помещения. В условиях увеличения средней стоимости квадратного метра жилья многие клиенты стремятся переехать в дома, где больше свободного пространства. ВТБ стратегически нацелен на улучшение качества жизни россиян, поэтому мы приняли решение добавить в свою линейку новый продукт, - прокомментировал член правления Банка ВТБ (ПАО) Святослав Островский.

Топ-менеджер банка добавил, что оформить ипотеку на машиноместо или кладовку клиенты смогут как на этапе приобретения квартиры, так и позже, например, при оформлении объекта недвижимости в собственность. По его прогнозам, уже в 2022 году новым продуктом могут воспользоваться свыше 10 тысяч заемщиков ВТБ, а объем сделок достигнуть 10 млрд рублей.