В Новосибирске мусорный полигон «Левобережный» закроют через 1,5 года

Левобережная свалка подползает к жилым домам. Фото: Михаил Михайлов

В Новосибирске через полтора года закроют мусорный полигон «Левобережный», на котором каждый год происходят крупные пожары. Об этом заявил на совещании с мэром начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев.

— Полигон «Левобережный» будет окончательно заполнен и должен быть выведен из эксплуатации в ближайшие полтора года, — заявил Перязев.

Как рассказал на своей странице в Facebook активист Михаил Михайлов, рядом с полигоном растут несанкционированные свалки, которые уже начинают заползать на территорию частного сектора.

— Для меня стало неприятной новостью, что полигон «Левобережный» перегнал по объемам мусора Гусинобродский. Ставлю на этот год задачу — найти альтернативные площадки для складирования твердых коммунальных отходов, — высказался на этот счет мэр Анатолий Локоть.

Жители улицы Малыгина, ближайшей к полигону, уже неоднократно страдали во время летних пожаров на свалке из-за дыма и невероятной вони.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что губернатор расторг мусорную концессию и не будет размещать две новые свалки в регионе.

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