Поезд сбил 60-летнего новосибирца, который поскользнулся на путях

Электричка сбила перепуганного мужчину на путях. Фото: УТ МВД РФ по СФО
Вечером в четверг, 3 февраля, 60-летнего мужчину сбила электричка возле станции «Камышенская». Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.
— Машинист электропоезда заметил человека, который переходил через железнодорожные пути по деревянному настилу и для избежания столкновения подал звуковой сигнал. Услышав его, мужчина ускорил движение, однако поскользнулся и упал, — объясняют в ведомстве.
Уточняется, что сейчас мужчина находится в одной из городских больниц. Его госпитализировали с различными травмами.
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