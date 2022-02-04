Жителей новосибирского Академгородка перепугало нашествие крыс

Крысы выбегают из нор в снегу. Фото: кадры из видео
Жителей Советского района перепугала стая крыс. Видео с кишащими в снегу грызунами опубликовали в группе «Мой. Советский».
— Рядом с перекрестком улиц Российской и Демакова из канализации повылазили крысы, выжили собак и свободно бегают, — сообщают очевидцы. — Мимо ходят люди, но эти никого не боятся.
Местные жители считают, что нашествие крыс — это последствие исчезновения бездомных кошек из подвалов.
— Ну кошки же в подвалах мешают дражайшим горожанам. Наслаждайтесь теперь. Крысы и мыши так же прекрасно ходят по вентиляции и стенам (кирпичным и панельным, по крайней мере), — напомнила подписчица Галина в комментариях.
— По всему Академу вываливают помои разносортные, голубей подкармливают. Развели антисанитарию, крыс и тараканов, — считает еще одна комментаторша София.
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