Жителей новосибирского Академгородка перепугало нашествие крыс

Крысы выбегают из нор в снегу. Фото: кадры из видео

Жителей Советского района перепугала стая крыс. Видео с кишащими в снегу грызунами опубликовали в группе «Мой. Советский».

— Рядом с перекрестком улиц Российской и Демакова из канализации повылазили крысы, выжили собак и свободно бегают, — сообщают очевидцы. — Мимо ходят люди, но эти никого не боятся.

Местные жители считают, что нашествие крыс — это последствие исчезновения бездомных кошек из подвалов.

— Ну кошки же в подвалах мешают дражайшим горожанам. Наслаждайтесь теперь. Крысы и мыши так же прекрасно ходят по вентиляции и стенам (кирпичным и панельным, по крайней мере), — напомнила подписчица Галина в комментариях.

— По всему Академу вываливают помои разносортные, голубей подкармливают. Развели антисанитарию, крыс и тараканов, — считает еще одна комментаторша София.

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