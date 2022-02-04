Суд наказал дебошира за драку с росгвардейцем у супермаркета в Новосибирске

Дебошир опоздал к закрытию магазина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд вынес приговор новосибирцу, которыйустроил драку с росгвардейцем. Сама потасовка произошла вечером 30 октября 2021 года возле магазина «Ярче» по улице Шмидта. Подсудимый с другом пришли после закрытия магазина, недовольный мужчина пинком разбил стеклянную дверь.

Сотрудники «Росгвардии» прибыли на место вызова и разыскали мужчину. Они потребовали у дебошира поехать в отдел, в ответ мужчина набросился на росгвардейца, ударив кулаком по лицу. Врачи зафиксировали травму — ушиб и синяк.

— Подсудимый признал вину, отказался от дачи показаний. Суд назначил 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Приговор в законную силу не вступил, — сообщила помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

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