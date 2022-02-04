Мужчина убил жену главврача и ещё 5 человек ради наживы. Фото: СУ СК РФ по НСО

Начинается суд над убийцей жены главврача Искитимской больницы. Напомним, что все произошло осенью 2020 года. Тело умершей жены обнаружил супруг, вернувшись с охоты.

— В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемого к совершению в период с мая 2009 года по июнь 2021 года убийств шести человек, в том числе — убийства жены главного врача Искитимской ЦГБ, совершенного осенью 2020 года, — сообщают в региональном следственном управлении.

Его почерк обнаружили летом 2021 года в Томске: мужчина убил сторожа и украл деньги из офиса строительной организации. Спустя месяц обвиняемого в убийстве задержали.

Как отмечают следователи, все 6 преступлений мужчина совершил в ночное время, он отжимал створки пластиковых окон, расположенных не выше 2 этажа, и забирался в квартиру, убивал сторожей и забирал деньги.

— Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено для рассмотрения по существу в Новосибирский областной суд, — уточняют в следственном управлении.

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