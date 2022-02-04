Почему не усыпили бульдогов, растерзавших хозяйку под Новосибирском? Ответ юриста

Босю могут отдать в другую семью. Фото: предоставлено читателем

После трагедии, произошедшей в городе Тогучине Новосибирской области, где американские бульдоги растерзали заводчицу Ларису З., перед родственниками погибшей встала непростая задача. Им теперь предстоит определить будущую судьбу собак. Сейчас породистые псы находятся дома на изоляции, за ними ухаживает супруг Ларисы. Ветеринары каждый день проводят наблюдение и осмотр питомцев. Пока подозрений на бешенство специалисты не высказывают.

Дочь погибшей женщины Кристина надеется, что решить вопрос с собакой по кличке Бося (на самом деле это кобель Босс), которая первой напала на ее маму, помогут полицейские. Правда, в этом деле не все так просто.

Мы попросили юриста рассказать, как в нашей стране регулируются подобные ситуации с точки зрения закона.

— Вопрос, конечно, сложный. Дело в том, что в России в настоящее время действует Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». К сожалению, этот закон абсолютно ничего не говорит о подобного рода случаях. Да, вся ответственность по надлежащему содержанию таких животных полностью ложится на хозяина. В нашей ситуации, скорее всего семья не собирается дальше держать этих собак. В проекте вышеуказанного закона изначально была норма позволяющая умерщвлять животных причинивших увечье человеку (за исключением случаев, когда животное выполняло служебные функции, охраняло территорию, защищало человека от нападения на него, само защищалось от жестокого обращения). Однако в окончательном варианте закона это правило отсутствует. Фактически, закон исключил применение легальной эвтаназии к животным. Единственная такая возможность упоминается для приютов при необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных. Существуют, правда, еще ведомственные ветеринарные правила, предусматривающие возможность умерщвления животных при наличии эпизоотий. Ну, а иных вариантов нет. Усыпить здоровое (хотя и опасное животное) не допустимо. Судебная практика по данному вопросу весьма обширна, и суды единогласно выступают за сохранение жизни животных. Таким образом, исходя из нашего нынешнего либерального законодательства, алгоритм действий может быть только следующий. Оставить собак владельцам, для того чтобы они обеспечили их достойное и безопасное существование. Если они не желают выполнять возложенные законом обязанности, то вправе передать их в приют, где они будут жить до конца своих дней, — прокомментировал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

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