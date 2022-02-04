Подозреваемого задержали правоохранители. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске мужчина обокрал квартиру на миллион рублей. Инцидент произошел в Центральном районе. Вор пробрался в квартиру и вытащил оттуда деньги вместе с украшениями.

— Ему удалось вынести из квартиры 1 миллион 385 тысяч рублей и ювелирные украшения. Правоохранители задержали 50-летнего мужчину. Он уже ранее был судим по статье 158 УК РФ — «Кража». На административном надзоре не состоял, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Следователи возбудили уголовное дело по такой же статье. У подозреваемого дома провели обыск и частично изъяли украденное. Сейчас он находится под арестом.

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