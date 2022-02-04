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Происшествия4 февраля 2022 4:55

В Новосибирской области мужчина насмерть разбился на снегоходе

Еще один человек пострадал
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
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Пассажира доставили в больницу.

Пассажира доставили в больницу.

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Новосибирской области мужчина разбился на снегоходе. ЧП произошло в Чановском районе. Мужчина вместе с другом ехали от одного поселка к другому по лесу. Как сообщил источник КП-Новосибирск, дороги почти не было. Вся завалена деревьями.

— Мужчине за рулем было 58 лет, а его пассажиру 30 лет. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Он погиб на месте, а пассажира доставили в местную ЦРБ, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Как уточнил источник, по предварительной информации у снегохода заклинило газ.

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