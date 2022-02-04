В центре Новосибирска продают экстравагантную квартиру за 23 миллиона

Внутри - дорогостоящая отделка с позолотой. Фото: N1.RU.

В Новосибирске выставили на продажу четырехкомнатную квартиру на улице Депутатской за 23 миллиона рублей. Такая цена — за дорогую внутреннюю отделку. Как сказано в объявлении, стены покрыты венецианской штукатуркой, а пол устлан паркетом.

— Просторная квартира, общей площадью 166,5 квадратных метров с учетом четырех лоджий! Эксклюзивный дизайнерский ремонт, выполнен дорогостоящими, высококачественными материалами по мотивам одной из известных картин Густава Климта «Поцелуй», что создаёт приятное и незабываемое впечатление. Всё продуманно, функционально. Квартира продаётся со всей мебелью и техникой, предметами интерьера и осветительными приборами, — гласит объявление на сайте N1.RU.

Из бонусов также — огромная кладовая в подвале дома и спокойные соседи на этаже.

Напомним, ранее мы писали, что в Новосибирске выставили на продажу квартиру с золотыми обоями за 21 миллион рублей.

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