Житель Новосибирской области собрал и приберег на будущее полкило сушеной конопли

Новосибирец хранил коноплю дома в мешке. Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

В доме 55-летнего мужчины в Тогучинском районе нашли полный мешок сушеной марихуаны. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

— Более 600 граммов растительного наркотического средства — марихуаны — изъяли сотрудники транспортной полиции при проверке информации о причастности 55-летнего жителя Тогучинского района к незаконному обороту наркотиков, — уточнили в ведомстве.

В найденном пакете было 637 граммов конопли, которую подозреваемый собрал «для личного употребления». За незаконное хранение наркотических средств мужчину могут отправить в колонию на 10 лет.

Сотрудники полиции установили очаг произрастания конопли, чтобы уничтожить все запрещенные растения на участке.

Напомним, ранее в Новосибирске полиция нашла 4 килограмма наркотиков под сиденьем машины курьера.

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