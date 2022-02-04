Три поликлиники сдадут в Новосибирске в 2022 году по соглашению о частном партнерстве

В Новосибирске появятся 3 новые поликлиники.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Только 3 поликлиники из 7 сдадут в 2022 году по соглашению о государственно-частном партнерстве. Об этом 3 февраля на сессии Заксобрания сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
В конце 2022 года введут три поликлиники: №2 на улице Татьяны Снежиной, №7 на улице Пролетарская и №27 на улице Ереванская.
Остальные четыре еще не начали строить из-за того, что конкурсы на их строительство пока не состоялись.Также на задержку строительства поликлиник повлияло долгое согласование техзадания. Его переделывали, чтобы поликлиники стали более современными как внутри, так и снаружи.
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