В Новосибирске посреди дороги сгорел автомобиль «Жигули»

В Новосибирске сгорел автомобиль. Фото: стоп-кадры из видео АСТ-54

Ночью в пятницу, 4 февраля, в Заельцовском районе Новосибирска посреди дороги вспыхнули «Жигули». Об этом сообщили подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

— Около двух часов ночи на улице Георгия Колонды загорелся автомобиль «Жигули». Огонь полностью уничтожил машину, — сообщают в группе.

— На момент прибытия пожарного расчета горел автомобиль ВАЗ-2101. В течение 6 минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на площади 6 кв.м. Пострадавших нет, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

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