Пробки в Новосибирске на утро 4 февраля 2022 года: сложно проехать по улице Большевистской

Пробки утром 4 февраля остановили движение на Речном вокзале Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 4 февраля 2022 года остановили движение на Речном вокзале: уровень заторов в городе составляет 5 баллов.

Новосибирцев на левом берегу ждет утренняя пробка на кольце площади Труда, которая протянулась на улицы Широкую, Станиславскую, и задела площадь Энергетиков. Затруднен въезд на Октябрьский мост, сложно проехать по улицам Станционной и Порт-Артурской.

Утренние пробки образовались на Советском шоссе в сторону «Меги». Трудно проехать по улице Хилокской и объезду Тещин язык. В обе стороны затруднено движение на Бетонном переезде.

На правобережье Новосибирска водители застряли в серьезных пробках возле Речного вокзала на улицах Большевистская, Восход и Кирова. Движение затруднено и дальше, по улице Никитина.

Небольшой затор на перекрестке улицы Волочаевской и проспекта Дзержинского, а также на улице Ленина перед железнодорожным вокзалом.

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