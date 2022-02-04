В Новосибирске построят 27-метровый подземный переход от ТЦ до площади Маркса

В Новосибирске построят подземный пешеходный переход на левом берегу.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство подземного перехода на площади Маркса. Документ опубликовали на городском муниципальном портале в конце января.
— Пропускная способность подземного пешеходного переход от вестибюля торгового комплекса 20400 человек в час, — указано в тексте разрешения.
Строительством будет заниматься МУП «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры». Разрешение будет действовать до 27 августа текущего года.
Торговый комплекс, к которому будет вести переход, - это, вероятно, строящийся в Ленинском районе ТЦ «Грани».
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