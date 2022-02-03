330 ковидных бригад направлено в Новосибирске на обслуживание вызовов на дому

В помощь докторам привлекают студентов медиков старших курсов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске мобилизуют дополнительные силы для борьбы с коронавирусом. В поликлиниках города организовано 330 ковидных бригад, которые выезжают на вызовы. Причем задействованы не только машины скорой помощи, но и такси.

— Для работы с COVID-19 обучают стоматологов, наркологов, психиатров и врачей других непрофильных специальностей. Также в качестве волонтеров привлекают студентов медиков для обзвона пациентов и доставки лекарств на дом. Всего привлечено около 2 тысяч человек, — сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Для более эффективной работы в поликлиник региона внедряют систему телемедицинских консультаций. Суть ее заключается в дистанционном мониторинге пациентов, которые лечатся на дому.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.