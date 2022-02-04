Страницу блогерши, которая пытается сделать обезьяну символом Новосибирска, атаковали боты

Алиса пожаловалась на атаку ботов из-за того, что поддерживает в голосовании орангутана. Фото: Алиса Аив // В. Габов

Организатор кампании «за орангутана Бату» на талисман новогодней столицы оказалась почти забанена в инстаграме. Фотограф Алиса Аив пожаловалась на массовую атаку неизвестных хейтеров, которые массово жмут жалобы на ее страничку. Произошло это после того, как девушка вышла в эфир радио «Комсомольская правда», где рассказала о кандидате - орангутане Бату, который стали лидировать в голосовании за новогодний символ Новосибирска. Вечером на ее аккаунт началась атака ботов.

— Я фэшн-фотограф, и у меня в аккаунте было много снимков с намеком на отровенность, многие из них попадали в модные журналы и при этом прошли любую цензуру. И, вдруг, инстаграм начал один за одним слать мне уведомления, что удаляет посты с фотками из-за жалоб. Я вообще тогда закрыла аккаунт, чтобы его не забанили полностью, — рассказала КП-Новосибирск Алиса Аив.

Девушка говорит, что из-за жалоб ее посты попали в «теневой бан» — частичную блокировку аккаунта. К тому же старые посты были удалены. Она объяснила, что соцсеть не проверяет сами жалобы, а лишь смотрит их количество и сразу блокирует пост. А потом автор должен сам доказывать, что его посты не содержат признаков запрещенки.

— Всех моих друзей не заблокируют, мы на связи и будем продолжать кампанию «талисман от народа» для победы орангутана Бату в голосовании на новогодний талисман, — говорит Алиса Аив.

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