В Новосибирской области местные жители остались без воды и третий день топят снег

Когда включат воду неизвестно.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Убинском районе Новосибирской области из-за коммунальной аварии жители села Круглоозерное третий день вынуждены вытапливать снег, чтобы обеспечить водой не только себя, но и домашний скот.
— Воды не стало днем во вторник, 1 февраля. Когда ее включат неизвестно, подвоз воды не организован. Это грубая халатность, которую должны взять на контроль надзорные органы, — рассказала депутат Убинского района Лидия Балачий изданию «УБИНСКИЙ ВЕСТНИК news».
Известно, что воды не стало из-за разрыва основной чугунной трубы. И по закону, администрация сельсовета обязана была в течение одних суток обеспечить население питьевой водой. Но пока что жителям приходится справляться своими силами.
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