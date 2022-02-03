В Новосибирской области местные жители остались без воды и третий день топят снег

Когда включат воду неизвестно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Убинском районе Новосибирской области из-за коммунальной аварии жители села Круглоозерное третий день вынуждены вытапливать снег, чтобы обеспечить водой не только себя, но и домашний скот.

— Воды не стало днем во вторник, 1 февраля. Когда ее включат неизвестно, подвоз воды не организован. Это грубая халатность, которую должны взять на контроль надзорные органы, — рассказала депутат Убинского района Лидия Балачий изданию «УБИНСКИЙ ВЕСТНИК news».

Известно, что воды не стало из-за разрыва основной чугунной трубы. И по закону, администрация сельсовета обязана была в течение одних суток обеспечить население питьевой водой. Но пока что жителям приходится справляться своими силами.

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