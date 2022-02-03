В Новосибирске нашли 54 источника загрязнения реки Тула

Исследование специалисты проводили в 4 этапа. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске за 2021 год нашли 54 источников загрязнения реки Тула. Проверка была организована с целью остановить вброс загрязняющих продуктов в водоем. Исследовали реку в 4 этапа.

— Всего было обнаружено 54 выпуска, из них — 7 в 1-й этап, 16 во 2-й этап, 22 в 3-й этап, и 9 в 4-й этап. По результатам инвентаризации также составлена интерактивная карта выпусков в реку Тулу и ее приток без названия. Помимо того, было отобрано 3 пробы (63 элемента) сточной воды из функционирующих источников, — рассказали КП-Новосибирск в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска.

Многие источники загрязнения были с ближайших вод рядом с территорией реки Тула. Сейчас администрации Кировского и Ленинского районов должны устранить выпусков этих вод.

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