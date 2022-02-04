Погода в Новосибирске на 4 февраля 2022 года: солнечно и морозно

В Новосибирске станет немного теплее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Новосибирске на 4 февраля 2022 года: синоптики прогнозируют солнечный день без осадков.

— Ночью температура в Новосибирске опустится до -12…-14 градусов, в пригороде — -19…-21, днем термометр покажет около -8…-10 градусов. Снегопадов не будет, в отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Подует юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, — передают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура поднимется до -11…-16, местами будет около -24 градусов. Днем — -5…-10 градусов. Снег пройдет по северо-западу региона, ночью и утром местами туманы.

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