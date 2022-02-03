ГУФСИН прокомментировал гибель ребенка во время родов у осужденной в Новосибирске

С первой работы после возвращения из тюрьмы Панфилову уволили за прогулы. Фото: личный архив

История 23-летней Инны Панфиловой, которая попала в СИЗО на 8 месяце беременности, началась еще 2019 году. Тогда девушку осудили на 3,5 года за наркотики, но досрочно освободили уже через 2 года и назначали исправительные работы на оставшийся срок. На учтет девушка встала 10 декабря 2020 года.

— В целях отбывания исправительных работ осужденная была трудоустроена поваром. Однако по причине неоднократных прогулов была уволена. В дальнейшем от трудоустройства для отбывания исправительных работ Панфилова злостно уклонялась, а также не являлась в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации, — рассказали КП-Новосибирск в областном ГУФСИН.

Сибирячка не имела никаких противопоказаний по здоровью, которые бы позволяли ей уклоняться от исправительных работ. Но на работу девушка так и не устроилась и продолжила игнорировать предупреждения. Пока 6 декабря 2021 года вновь не оказалась на скамье подсудимых. Ее вернули в СИЗО на 5 месяцев, которые остались от неотбытого срока. Девушка была на восьмом месяце беременности.

— Панфилов выделили камеру с улучшенными материально-бытовыми условиями, ей установили повышенные нормы питания и вещевого обеспечения. Также осужденная была поставлена под наблюдение врачей в соответствии с имеющимися у нее хроническими заболеваниями, — подчеркнули в ГУФСИН.

В службе исполнения наказаний подчеркнули, что Инна не была привержена к предложенному лечению и не вела здоровый образ жизни длительное время

В настоящее время Панфилова находится под наблюдением врачей, также с ней работают психологи.

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