Поиски мужчины, пропавшего 1 февраля в Новосибирске, завершились трагедией

Как сообщает следком, смерть мужчины не носить криминальный характер.

В Новосибирске завершились поиски пропавшего 1 февраля 2022 года 32-летнего мужчины, он погиб. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».

— Найден, погиб. Выражаем свои соболезнования родным и близким, — написали волонтеры.

Известно, что мужчина пропал пару дней назад, он ушел из дома в Кировском районе на улице Фламинго и больше не вернулся. Тревогу забила супруга погибшего.

— Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирск проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

Также предварительно известно, что смерть мужчины не носит криминальный характер.

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