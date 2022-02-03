Мэр Новосибирска назвал площади Маркса и Калинина территориями с худшей уборкой снега

Часть вины за снежные завалы лежит и на предпринимателях, которые не убирают свою территорию. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске во время пресс-конференции мэр Анатолий Локоть назвал территории, где хуже всего убирают снег. В антирейтинг вошли площади Калинина и Маркса, а также прилегающие к ним улицы.

— Я специально выезжал и посмотрел в каком состоянии находится тротуар на перекрестке проспекта Маркса и Ватутина. Состояние у него критическое, — сообщил Локоть.

Особенно мэр выделил площадь Калинина, которую в ближайшее время будут благоустраивать и устанавливать стелу.

Также мэр отметил, что вина за начищенные улицы во многом лежит на предпринимателях, которые не убирают свою территорию. Чтобы как-то их контролировать, администрации районов проводят проверки, а по их итогам выписывают выписывают штрафы.

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