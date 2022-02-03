Новосибирская область выделит более 15 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом

Лекарствами будут лечить больных коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Новосибирской области потратят более 15 миллионов рублей на лекарства для больных коронавирусной инфекцией. Их выделят из резервного фонда правительства региона. Об этом завил министр здравоохранения Константин Хальзов на брифинге, 3 февраля.

— Более 15 миллионов рублей направят для лечения пациентов с коронавирусом, получающих медпомощь в амбулаторных условиях. Соответствующее распоряжение принято сегодня на внеочередном заседании правительства, которое провел губернатор Андрей Травников, — отметил Константин Хальзов.

Министр здравоохранения области также отчитался о коечном фонде. Он рассказал, что за последние сутки в детской больницы № 3 для госпитализации детей было увеличено число коек до 300.

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