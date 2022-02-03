Новосибирским школьникам начнут выдавать сухпайки с 4 февраля

Всего подготовили 18 тысяч продуктовых наборов. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске школьникам, которые находятся на дистанционном обучении, начнут выдавать сухпойки с 4 февраля. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

— Выдавать продуктовый наборы для школьников начнут завтра — 4 февраля. Всего было подготовлено 18 тысяч таких наборов, — рассказал мэр.

По словам Локтя, задержка с выдачей связана с пересчетом детей определенных категорий. Продуктовые наборы положены только для школьников из многодетных и малоимущих семей, а также для детей с ограниченными возможностями.

Напомним, что с 31 января по 13 февраля школьники с 5 по 11 классы будут учиться дистанционно. Пока что продлевать дистант не намерены, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

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