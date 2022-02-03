В Новосибирской области в нескольких метрах над трассой пролетел вертолет

Вертолет пролетел очень низко над трассой. Фото: стоп-кадр с видео
Под Новосибирском в Коченевском районе на высоте пару метров над трассой пролетел вертолет. Видео с эпичным моментом выложили в Сеть подписчики группы «АСТ-54». На кадрах видно, как низко он пролетает над проезжающими машинами.
— Вертолет пролетел в нескольких метрах над трассой Р-254 Новосибирск — Омск, — написали очевидцы.
О том, куда направлялся вертолет — неизвестно.
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